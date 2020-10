La Sandro Abate si riscatta, vittoria contro Mantova: 6-4 Decisive la rete di Ercolessi e la chiusura con firma Dalcin per la prima vittoria stagionale

Prima vittoria stagionale per la Sandro Abate Avellino. Nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, nell'esordio ufficiale al PalaDelMauro, la squadra avellinese piazza nel finale il colpo decisivo con Marco Ercolessi, a segno al 19' della ripresa e stende la Saviatesta Mantova. Con il portiere di movimento, gli ospiti subiscono la rete di Eduardo Dalcin, che blinda i 3 punti per gli uomini di Fabian Lopez. Riscatto per la Sandro Abate con la doppietta di Carlos Augusto Kakà e Dalcin e con le reti di André Fantecele e Ercolessi. Alla Saviatesta non sono bastati i gol di Ante Danicic, Andrea Ganzetti, Strahinja Petrov e Marko Kuraja.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Saviatesta Mantova 6-4 (2-1 pt)

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Villalva, Dalcin, Ercolessi, Amirante, Santamaria, Crema, Abate, Kakà, Testa, Iandolo, Vitiello. All. Lopez.

Saviatesta Mantova: Savolainen, Danicic, Bueno, Hrkac, Petrov, Carletti, L. Suton, Belloni, Rondelli, Gaspar, Micheletto, Ganzetti, Kuraja, Solosi. All. Despotovic

Marcatori: 4'05'' pt Kakà (SA), 13'07'' Danicic (M), 15'26'' Fantecele (SA), 4'11'' st rig. Ganzetti (M), 4'47'' Dalcin (SA), 6'09'' Petrov (M), 6'22'' Kakà (SA), 16'30'' Kuraja (M), 19' Ercolessi (SA), 19'40'' Dalcin (SA).

Ammoniti: Abate (SA), Perez (SA), Hrkac (M).

Arbitri: Pezzuto (Lecce), Falcone (Foggia). Crono: Manzione (Salerno).

Foto: ufficio stampa ASD Sandro Abate Five Soccer