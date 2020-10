Verso Eboli-Avellino, Lopez: "Confido nell'atteggiamento" Domani Feldi - Sandro Abate, il tecnico: "Sono contento del rendimento della squadra"

Domani, al PalaDirceu di Eboli (calcio d'inizio alle 20.45), la Sandro Abate Avellino sarà ospite della capolista Feldi. "Sappiamo che sarà una partita difficilissima. Sono primi in classifica anche se è presto per guardarla.- ha spiegato il tecnico della squadra irpina, Fabian Lopez - Tante squadre non hanno giocato, ma sappiamo che sono in buona forma. Hanno giocatori che sono in grado di fare una bellissima prestazione, però vedo bene i miei ragazzi. Penso che hanno preso fiducia dopo l'ultima vittoria. Se continueremo ad avere l'atteggiamento, la concentrazione vista nell'ultima gara, sicuramente potremo dire la nostra".

"Prendiamo gol evitabili, dobbiamo lavorare per superare queste difficoltà. - ha aggiunto l'allenatore argentino - Con Mantova la squadra ha giocato bene e ha creato tante situazioni da rete. Mi è piaciuta perché è girata. La condizione non era ancora la migliore possibile. Manca anche Nicolodi, che fa la differenza. Ma sono contento del rendimento della squadra. Anche Massimo (Abate, ndr) non stava benissimo, ma ha giocato solo con il cuore che ha. Mancava Cristian Testa, che l'ho fatto giocare solo 3 minuti. Abbiamo tante difficoltà per la partita, ma ho fiducia per l'atteggiamento visto nell'ultima sfida".