Sandro Abate, pari nel derby: 4-4 con la Feldi Eboli Primo pareggio in campionato per la squadra irpina. Kakà è decisivo con una tripletta

Risultato di 4-4 per il derby campano Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino. Avvio deciso per i padroni di casa con David Leonardo Tres che firma il vantaggio della Feldi. Al 5' arriva anche il raddoppio con Sergio Romano. La Sandro Abate si sblocca con Kakà, a segno all'11'. Al 15' è Luizinho, con un tiro libero, a regalare il nuovo +2 agli ebolitani, ma con lo sprint favorito da Kakà e Edu Villalva è pari all'intervallo (3-3). Davide Moura riporta avanti la Feldi al 18' della ripresa, ma nel minuto finale arriva il pareggio della Sandro Abate. Ci pensa Kakà con la tripletta a fissare il risultato sul 4-4 finale.

Il tabellino.

Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino 4-4 (3-3 pt)

Feldi Eboli: Dal Cin, Romano, Dani Chino, Tres, Luizinho, Moura, Caruso, Bissoni, Chano, Caponigro, Glielmi, Pasculli. All. Riquer.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Villalva, Dalcin, Ercolessi, Lombardi, Santamaria, Crema, Abate, Kakà, Iandolo, Vitiello, Preziuso. All. Lopez.

Marcatori: 2'30'' p.t. Tres (F), 4'27'' Romano (F), 10'19'' Kakà (SA), 14'43'' t.l. Luizinho (F), 16'18'' Kakà (SA), 18'48'' Villalva (SA), 17'58'' s.t. Moura (F), 19'36'' Kakà (SA).

Ammoniti: Villalva (SA), Tres (F), Crema (SA), Dani Chino (F).

Espulsi: al 8'37'' del s.t. Tres (F) per somma di ammonizioni.

Arbitri: Tariciotti (Ciampino), Biondo (Varese), Beneduce (Nola). Crono: Ciccarelli (Napoli).

Foto: ufficio stampa ASD Sandro Abate Five Soccer