Covid, basket: via ai tornei regionali solo il 10 gennaio 2021 Attività già sospesa dalla FIP fino al giorno 24, ma in Campania ecco le altre decisioni

La Federazione Italiana Pallacanestro ha sospeso l'attività dei comitati regionali fino al prossimo 24 novembre, ma la FIP Campania ha deciso di differire ulteriormente l'avvio dei campionati di riferimento. "Il Consiglio Direttivo Regionale della Campania, a seguito di quanto stabilito dal DPCM del 24 Ottobre, al fine di agevolare la futura programmazione e la ripresa delle attività delle Società Regionali, ha deliberato che l'inizio dei campionati seniores di C Gold, C Silver, B Femminile, D Regionale è fissato al 10 gennaio 2021": ecco l'annunciato del comitato campano in una nota ufficiale. "Gli altri campionati seniores e tutti i campionati giovanili maschili e femminili, sia di eccellenza che regionali, avranno inizio nel mese di gennaio 2021".

"Tutti i calendari già emessi sono stati annullati. Pertanto saranno emesse nuove formule e nuovi calendari per tutti i campionati. Naturalmente tutta l'attività, per la salvaguardia della salute di tutti i tesserati, sarà comunque subordinata al progredire dell'emergenza sanitaria in atto ed a eventuali nuovi decisioni del Governo, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sport, della Regione Campania e della FIP".