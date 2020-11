Sandro Abate, Villalva: almeno tre settimane di stop Esclusa la rottura del crociato. Scongiurata l'operazione al ginocchio

In mattinata il calcettista della Sandro Abate, Edu Villalva, è stato sottoposto ad esami specifici, che hanno escluso la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. I controlli hanno evidenziato una forte contusione con interessamento del collaterale. "Scongiurata quindi l’ipotesi dell’intervento chirurgico. - si legge nella nota del club irpino - Si procederà con una terapia che richiederà un primo step di circa tre settimane, al termine delle quali il calcettista verrà sottoposto a nuovi esami strumentali per valutare come continuare successivamente il percorso riabilitativo. Villalva, di comune accordo con la società, effettuerà la fase di recupero in città. Il piano riabilitativo è stato accuratamente eleborato dallo staff medico che segue il ragazzo ed orientato a salvaguardare la tenuta fisica di Villalva per garantirne il completo recupero ed il pronto rientro in campo in un lasso temporale che non dovrebbe superare i 50 giorni".

Foto: pagina ufficiale Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer