Sandro Abate: Nicolodi in gruppo, terapie per Villalva La squadra irpina ha messo nel mirino il Real San Giuseppe per il secondo derby stagionale

Ripresa della preparazione in mattinata per la Sandro Abate Avellino. Al PalaDelMauro, primo allenamento settimanale verso la sfida di sabato che vedrà il quintetto irpino affrontare il Real San Giuseppe per il secondo derby stagionale. Doppia seduta con lavoro in palestra e tattica sul parquet. Regolarmente in gruppo Douglas Nicolodi, terapie e lavoro differenziato per Edu Villalva, che dovrà osservare almeno tre settimane di stop per il completo recupero dall'infortunio rimediato con l'interessamento del collaterale del ginocchio destro. Dopo due allenamenti, unica seduta pomeridiana nella giornata di domani e conferenza per il portiere della Sandro Abate, Thiago Perez, nella sala stampa del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro", nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le misure imposte dal protocollo anti covid.