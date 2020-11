Thiago Perez: "Siamo in crescita, il derby per confermarla" Il portiere della squadra irpina: "C'è sempre più intesa e migliorerà lungo la stagione"

"La sosta ha garantito una settimana di allenamento intensa per cercare di migliorare e correggere gli errori commessi nelle gare precedenti. Stiamo crescendo e il Real San Giuseppe, da come si presenta e per il mercato che ha fatto, è una delle squadre più attrezzate del campionato": così Thiago Perez in conferenza stampa. La Sandro Abate Avellino si avvicina al derby di sabato (calcio d'inizio alle 18) con il Real San Giuseppe. "Dopo una preparazione particolare abbiamo sofferto nelle prime due uscite. - ha spiegato il portiere del club irpino - Nelle altre due abbiamo dimostrato una grande evoluzione e dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita perché abbiamo fatto un mercato importante. Non dobbiamo temere nessuno. Dobbiamo rispettare tutti, ma non temere nessuna squadra".

Sarà sfida contro l'ex Sandro Abate, Molitierno: "È una partita importante. Un risultato positivo significherebbe inserirsi nella parte alta della classifica. Dall'altra parte ci sarà Molitierno. È una nuova sfida tra noi. C'è da anni ed è sicuramente uno dei portieri migliori del campionato. Per me è una gara importantissima a prescindere dall'avversario".

Senza Villalva, ma rientra Nicolodi: "Siamo una squadra nuova. La fase precampionato, condizionata dal covid, ci ha dato poco tempo per conoscerci bene. Sapevamo che la chimica sarebbe nata durante il torneo. Già si è vista nelle ultime due. Ora abbiamo il problema di Edu (Villalva, ndr). Abbiamo giocatori di qualità e dobbiamo crescere per renderla una squadra molto forte".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sandro Abate Five Soccer