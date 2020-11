La Sandro Abate vince il derby, 4-2 con il Real San Giuseppe Al PalaDelMauro la doppietta di Fantecele e i gol di Nicolodi e Crema per la vittoria casalinga

La Sandro Abate Avellino batte il Real San Giuseppe con il risultato di 4-2 nel match valido per la quinta giornata della Serie A di calcio a 5. Gli uomini di Fabian Lopez blindano l'intera posta in palio con l'acuto finale ad opera di Crema. La Sandro Abate chiude avanti il primo tampo con la rete di Fantecele (1-0 al 20'). Nella ripresa è Nicolodi a realizzare il 2-0, ma Imparato accorcia le distanze. Fantecele va di doppietta per rinnovare il +2, ma ci pensa Alex a siglare il 3-2. In avvio dell'ultimo minuto, il gol di Crema consegna i 3 punti alla Sandro Abate.

Calcio a 5 - Serie A

Quinta Giornata

Sandro Abate Avellino - Real San Giuseppe 4-2 (1-0 pt)

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Kakà, Dalcin, Ercolessi, Lombardi, G. De Luca, Crema, Abate, Iandolo, Nicolodi, Vitiello, Preziuso. All. Lopez.

Real San Giuseppe: Molitierno, M. De Luca, Chimanguinho, Alex, Imparato, Mele, Follo, Duarte, Milucci, Napolitano, Follador, Guedes, Portuga, Montefalcone. All. Centonze.

Marcatori: 1'56'' pt Fantecele (SA), 7'55'' st Nicolodi (SA), 12'15'' Imparato (RSG), 13'35'' Fantecele (SA), 18'39'' Alex (RSG), 19' Crema (SA).

Ammoniti: Guedes (RSG), Crema (SA), Chimanguinho (RSG), Duarte (RSG), Alex (RSG).

Arbitri: Michele Bensi (Grosseto), Walter Suelotto (Bassano del Grappa).

Crono: Salvatore Minichini (Ercolano).