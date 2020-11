Sandro Abate, vittoria esterna contro il Lido di Ostia (2-3) Doppietta di Kakà e rete decisiva siglata da Fantecele per il successo irpino in trasferta

La Sandro Abate conferma la crescita di squabra battendo la Todis Lido di Ostia con il risultato di 2-3. Vittoria esterna per gli uomini di Fabian Lopez. La Todis passa in vantaggio con la rete di Motta sul finale e conferma l'1-0 all'intervallo. La Sandro Abate firma il pari in avvio di ripresa con Kakà, ma il Lido di Ostia torna avanti con Cutrupi. Ci pensa Kakà a siglare il pari ed è Fantecele l'autore del sorpasso, del gol decisivo per la vittoria irpina.

Todis Lido di Ostia - Sandro Abate Avellino 2-3 (1-0 pt)

Lido di Ostia: Di Ponto, Esposito, Chilelli, Cutrupi, Rocha, Gattarelli, Fr. Barra, Motta, Scalambretti, Fe. Barra, Poletto, Cerulli, Colasanti. All. Angelini.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Fantecele, Kakà, Dalcin, Ercolessi, Lombardi, De Luca, Crema, Abate, Iandolo, Nicolodi, Vitiello, Preziuso. All. Lopez

Marcatori: 17'22'' p.t. Motta (L), 1'33'' s.t. Kakà (SA), 6'20'' Cutrupi (L), 9'15'' Kakà (SA), 15'07'' Fantecele (SA)

Ammoniti: Crema (SA), Fantecele (SA)

Espulsi: al 15'39'' del s.t. Abate (SA)

Arbitri: Fabio Rocco De Pasquale (Marsala), Paolo De Lorenzo (Brindisi) Crono: Gianluca Gentile (Roma 1)