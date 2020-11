Sport, ristori ancora fermi. Spadafora: "Mi vergogno" Il Ministro: "Mi vergogno per la burocrazia nel nostro Paese e per il fatto di doverlo ammettere"

"Mi vergogno da Ministro per come funzioni la burocrazia nel nostro Paese e per lo stesso fatto di doverlo ammettere". Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, con una nota ufficiale sui canali social, tuona contro l'indisponibilità dei fondi per i ristori allo sport dilettantistico. "Il decreto Ristori è stato approvato il 29 ottobre e ad oggi le risorse non sono ancora nella disponibilità del Dipartimento per lo Sport affinché possa erogarle alle ASD e SSD che stanno soffrendo e rischiano di chiudere, forse per sempre. - si legge nella nota apparsa sulla pagina ufficiale Facebook - Sollecitiamo ogni giorno burocrati, che evidentemente non avvertono la drammaticità del momento e non sentono il peso delle loro (non) azioni, ad essere celeri negli adempimenti amministrativi che li competono. Ovviamente non bisogna generalizzare e la critica non è indistintamente per tutti ma di sicuro questi continui ritardi nell’erogazione di misure “emergenziali” sono un pessimo esempio e un pessimo servizio al Paese".