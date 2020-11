A&S e Padova vincono nei recuperi, Sandro Abate terza Sconfitte Came Dosson e Genova, in gol anche l'ex verdeazzurro Mello

Raffica di gol e girandola di emozioni, sono queste le parole chiave per descrivere le gare di ieri, valide per il recupero della quarta giornata di regular season del campionato di Serie A di calcio a 5. La sfida pomeridiana tra CDM Futsal Genova e Bernardiello Petrarca Padova, è finita 1-8: a segno anche l'ex Sandro Abate Victor Mello. I ragazzi di mister Lombardo hanno incassato la sesta sconfitta rimanendo ai piedi alla graduatoria. La giornata si è chiusa con una scorpacciata di reti e spettacolo per gli amanti del futsal. Pirotecnica la sfida tra Came Dosson – Acquaesapone, terminata 9-10. Nerazzurri corsari in una gara accesa sino all'ultimo respiro. Momentaneo primato solitario grazie al sigillo, a due minuti dal termine, di Coco Wellington. Per effetto dei risultati maturati, la Sandro Abate perde un posto in graduatoria, scivolando al terzo posto, a una sola lunghezza di distanza dall'Italservice Pesaro (14 punti) e a -3 dall'Acquaesapone che ha, però, due partite in meno rispetto al quintetto irpino e a quello marchigiano.