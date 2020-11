La Sandro Abate si diverte e spunta un volto nuovo Negli scatti sulla pagina Facebook del club non è passata inosservata una possibile "new entry"

Le lancette dell'orologio corrono verso le 18 di sabato, quando la Sandro Abate sarà impegnata nell'ottava giornata del campionato di Serie A di calcio a 5. La marcia di avvicinamento al match in casa della Colormax Pescara è stata scandita da allenamenti intensi sul parquet del PalaDelMauro. Non sono, però, mancati i momenti di relax, favoriti dall'entusiasmo lasciato in eredità dalla terza vittoria consecutiva, conquistata dai verdeazzurri per effetto del ribaltone imposto alla CDM Futsal Genova: da 0-3 a 5-3. A documentare il clima disteso, alcuni scatti postati sulla pagina Facebook ufficiale del quintetto irpino. Nell'istantanea Abate ed Ercolessi sono alle prese con un "allenamento speciale". I due calcettisti si sono sfidati in una partita a teqball, una sorta di calcio tennis o ping pong con le articolazioni e la testa al posto delle racchette. Ai più attenti non sarà sfuggita, però, la presenza di Giuseppe Rizzo, portiere del Cus Avellino, attualmente ferma al palo a causa dello stop imposto dalla Dpcm per le attività sportive di rilevo non nazionale. L'estremo difensore è in gruppo e si diverte con i suoi nuovi potenziali compagni di squadra. Non è da escludere, infatti, che venga tesserato andando a rinforzare il reparto affiancando Thiago Perez e Vitiello.

Foto: Pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer