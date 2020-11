Sandro Abate, Fantecele convocato in Nazionale Oltre Nicolodi, anche il laterale tra i 21 convocati dal ct Bellarte

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di futsal, Massimiliano Bellarte, ha diramato l'elenco dei convocati per l'ultimo raduno del 2020, a Coverciano, in programma dal 29 novembre al 6 dicembre. Oltre al laterale offensivo Douglas Nicolodi, già in gruppo in occasione dello stage a Novarello, tenuto lo scorso settembre, spicca tra i 21 nomi anche quello di un altro calcettista della Sandro Abate. Si tratta di Andrè Fantecele, il laterale italo-brasiliano che dal 2017 è tra le file del quintetto irpino e con all'attivo già 5 reti stagionali.

L'elenco dei convocati.

Portieri: Stefano Mammarella (Acqua&Sapone Unigross), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson);

Giocatori di movimento: Simone Achilli (Olimpus Roma), Thiago Bissoni (Feldi Eboli), Arlan Pablo Vieira (Came Dosson), Giacomo Azzoni (Came Dosson), Gabriele Ugherani (Came Dosson), Paolo Cesaroni (Signor Prestito CMB Matera), Carmelo Musumeci (Meta Catania), André Fantecele (Sandro Abate Avellino), Douglas Nicolodi (Sandro Abate Avellino), Francesco Lo Cicero (Futsal Regalbuto), Angelo Schininà (Cybertel Aniene), Julio De Oliveira (Italservice Pesaro), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Marcelo Padilha (Italservice Pesaro), Dudu Farias (Acqua&Sapone Unigross), Gui Gaio (Acqua&Sapone Unigross), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone Unigross), Gabriel Motta (Todis Lido di Ostia).

Staff: Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Videoanalista: Francesco Castellana; Medici: Nicola Pucci e Cosma Calderaro; Fisioterapista: Vittorio Lo Senno; Fisioterapista: Diego Falanga.

Foto: Pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer