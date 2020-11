Sandro Abate, il gesto del capitano per ricordare Maradona Nella gara di domani Massimo Abate rinuncerà a indossare la maglia numero 10

Il capitano della Sandro Abate, Massimo Abate, ricorderà Diego Armando Maradona, a cui era legato da un rapporto di amicizia personale, con un gesto annunciato sulla pagina Facebook del club. Nella gara di domani contro la Colormax Pescara, in programma alle 18 al PalaRigopiano, il pivot verdeazzurro non vestirà la maglia numero 10, bensì la 11, in memoria del "Pibe de Oro".

"In segno rispetto verso colui che ha scritto la Storia, per onorare la Memoria del più grande di tutti i tempi #D10S. Il #10 merita silenzio e domani non sarà in campo col capitano" si legge dal post.

Foto: Pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer