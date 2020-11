Sandro Abate, Crema: "Guardia alta con Pescara" Il laterale offensivo: “Vincere per la continuità e in ottica Final Eight”

È conto alla rovescia per l’ottava giornata di Serie A di futsal. Domani, al PalaRigopiano, con calcio d’inizio alle 18, sarà sfida contro la Colormax Pescara. I verdeazzurri, al terzo posto in classifica con quindici punti, auspicano di conquistare la quarta vittoria consecutiva, così da avvicinarsi sempre di più alle qualificazioni per le Final Eight.

A scandire l’attesa, il laterale offensivo italo-brasiliano Manoel Crema, autore della tripletta nell’ultima gara contro il CDM Futsal Genova: “Dopo le difficoltà all’inizio del campionato, dovute agli infortuni e al fatto di essere nuovi in molti nella squadra, finalmente ci stiamo conoscendo meglio e pian piano cominciano a venir fuori i giusti valori che dovrebbero esserci in una squadra. Abbiamo fatto quattro risultati utili di fila e ciò ci rende fiduciosi. Ora dobbiamo dare continuità, lavorare e migliorarci negli allenamenti, sia in attacco, sia in difesa. Non dobbiamo mai accontentarci. L’importante è qualificarci per la Coppa Italia e meglio ancora essere tra le prime quattro. La Colormax Pescara potrà anche avere solo due punti, ma specialmente con la questione covid, la classifica è bugiarda. Ricordiamo che anche noi fino a qualche settimana fa eravamo lì. Domani dobbiamo concentrarci al cento per cento, non possiamo prenderla sottogamba”.

Foto: Pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer