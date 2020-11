Sandro Abate, esonerato Lopez. Ecco il possibile sostituto Al tecnico argentino è stata fatale la pesante sconfitta contro Pescara

Fabian Lopez non è più l'allenatore della Sandro Abate. Dopo l'inattesa e pesante sconfitta subita ieri, dai verdeazzurri, al PalaRigopiano, contro la Colormax Pescara (6-2), il tecnico argentino è stato esonerato.

Il comunicato - “L’Asd Sandro Abate Avellino comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con mister Fabian Lopez. Questa società ringrazia mister Lopez per l’impegno speso in questi mesi, al fianco della squadra e del club, e gli augura le migliori fortune personali e professionali.”

A chiarire le motivazioni alla base della scelta, in occasione di una conferenza stampa straordinaria convocata per domani pomeriggio, alle 17, sarà il capitano Massimo Abate. Intanto, è già toto-sostituto. Si vocifera del possibile ritorno di Marcelo Batista. La Sandro Abate è scivolata al quarto posto in classifica, a pari punti (13) con la Feldi Eboli e a -4 dalla capolista Acqua&Sapone.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer