Colpo Sandro Abate: arriva Jonas Pinto Junior Il quintetto del capoluogo ha annunciato l'ingaggio dell'italo-brasiliano

Nuovo colpo in casa Sandro Abate. In seguito all’infortunio di Edu Villava, il quintetto del capoluogo ha provveduto a sostituire il laterale. Il club ha ufficializzato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Jonas Pinto Junior, brasiliano naturalizzato italiano, classe ’84.

“Dopo le esperienze per due anni nel Malwee di Jaraguà do Sul e successivamente nel Minas di Belo Horizonte e nel Carlos Barbosa, Jonas approda in Europa nel 2005, prima in Spagna nell’Albacete e nel Martorell, poi dal 2007 in Italia nell’Arzignano dove resta per due anni portando in palmares la vittoria della Coppa Italia. Nel 2009 è alla Marca Futsal, club col quale vince due campionati, una Coppa Italia e due Supercoppe. Suo il calcio di rigore che nel giugno del 2013, in gara 3 della finale scudetto regala alla Marca il titolo di campione d’Italia. Nell’estate del 2013 si trasferisce al Pescara, prima di passare, la stagione successiva, all’Asti. Con la compagine piemontese vince una Coppa Italia e una Winter Cup. Dal 2015 all’Acqua e Sapone dove giocherà per cinque stagioni, fino all’estate del 2020. Ultima esperienza in Belgio nella fila dell’Halle-Gooik. In possesso della doppia cittadinanza, esordisce con la Nazionale Italiana nel doppio match amichevole del 22 e 23 settembre 2009 contro il Giappone. Dopo queste due apparizioni, torna in Azzurro in occasione di un doppio test amichevole giocato contro il Portogallo.” si legge dalla nota diffusa dal club.