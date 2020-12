Sandro Abate, in arrivo un mini tour de force Il punto della situazione in casa del quintetto verdeazzurro

Nel day after dell'annuncio ufficiale del suo ritorno sulla panchina della Sandro Abate, si attende il ritorno nel capoluogo irpino di Marcelo Batista. Il tecnico brasiliano dovrà attendere le indicazioni del nuovo Dpcm prima di poter tornare in città ed accomodarsi sulla panchina dei verdeazzurri. Intanto, oggi, la squadra si è goduta una giornata di riposo. Domani e dopodomani sosterrà, invece, una doppia seduta di allenamento. Tra due giorni è previsto anche il rientro in gruppo di Fantecele e Nicolodi, impegnati nel raduno con la Nazionale italiana a Coverciano. È, invece, previsto per domani sera l'arrivo del neo-acquisto Jonas Pinto Junior, laterale offensivo ingaggiato per sostituire l'infortunato Edu Villava, che lo scorso primo dicembre è stato sottoposto, con successo, all'operazione di ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro. Il gruppo è attualmente affidato a Vinicio Comella. In arrivo un mini tour de force che prenderà il via a partire dalla prossima settimana: martedì il match con Padova, al PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 20; sabato, alle 20,30, la gara sul campo dei campionati d'Italia di Pesaro.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer