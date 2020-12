Sandro Abate, Comella: "Adesso riscattiamoci" Il vice allenatore dei verdeazzurri: "Batista ha le idee chiare, Jonas? Un fuoriclasse"

È la vigilia della nona giornata nel campionato di Serie A di futsal. Domani, al PalaDelMauro, la Sandro Abate sfiderà la Bernardiello Petrarca Padova. La panchina del quintetto irpino, in attesa dell'arrivo del tecnico Batista, è momentaneamente affidata al mister Vinicio Comella, protagonista della consueta conferenza stampa pre-partita: “Ringrazio i ragazzi per la disponibilità dimostrata, in loro c'è tanta voglia di rivalsa e l'hanno reso noto in maniera evidente sul campo. Non è mai semplice riprendere un percorso interrotto improvvisamente. Ringrazio anche l'ex tecnico Fabián López per il lavoro svolto sino alla scorsa settimana. Domani, contro Padova, sarà una partita complicata. È una squadra che viene da più di un risultato positivo, noi, però, abbiamo la voglia e tutte le motivazioni per portare a casa il risultato. Con il mister Marcelo Batista mi sento tutti i giorni. Provo a trasmettere al gruppo tutto quello che ha in mente. È molto minuzioso nella cura dei particolari. Credo proprio che la mancanza di accuratezza di questi ultimi, sia la causa dei passi falsi fatti finora. Per quanto riguarda Jonas non sto io a raccontare le gesta di questo campione che non farà nient'altro che migliorare un roster già importante. Con il rientro di Fantecele e Nicolodi, speriamo di riscattarci immediatamente dopo la sconfitta a Pescara.”