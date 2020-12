Basket, ripresa allenamenti: l'auspicio di Petrucci Il decreto governativo ha prolungato lo stop all'attività regionale e giovanile fino al 15/1

Con una nota ufficiale, la Federazione Italiana Pallacanestro ha presentato lo spiraglio per la ripresa dell'attività regionale e giovanile nel mese di gennaio. Fino al 15/1 sarà stop come definito dall'ultimo decreto governativo, ma si lavora a un graduale ritorno: "Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Giovanni Petrucci, facendo seguito a quanto già espresso dall’ultimo Consiglio federale e condividendo l’auspicio degli organi territoriali espresso attraverso la posizione unanime di tutti i Presidenti dei Comitati Regionali, confida che si possa lavorare al più presto ad un piano, con il contributo propositivo di tutte le componenti del movimento, che preveda la riapertura delle palestre per consentire il ritorno agli allenamenti a partire dal prossimo 16 gennaio, allo scadere della decorrenza dell’ultimo DPCM. - si legge nella nota - Tutto ciò, naturalmente, nel pieno rispetto della tutela della salute di tutti i tesserati e nell’osservanza delle norme governative e dei protocolli sanitari previsti dalla stessa FIP.