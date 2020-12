Jonas Pinto: "Avanti, Sandro Abate. So come si vince" Il laterale italo-brasiliano si è presentato. Pesaro nel mirino, stimoli a profusione

La Sandro Abate affronterà domani, al PalaNinoPizza, l'Italservice Pesaro, nella nona giornata di campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle 20,30. Contro i campioni d'Italia in carica, debutterà in maglia verderazzura un calcettista che il titolo italiano lo ha conquistato con la maglia dell'Acqua&Sapone, presentato in conferenza stampa alla viglia del match. Il laterale italo-brasiliano Jonas Pinto Junior, ingaggiato dal quintetto irpino in seguito all'infortunio di Edu Villalva, non vede l'ora di scendere di campo: “La Sandro Abate è una squadra che conoscevo già da tempo avendo giocato 12 anni in Italia così come alcuni compagni di squadra. Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci in quanto abbiamo avuto due gare in una settimana, ma sono sicuro che con il tempo ci compatteremo. Non ho mai lavorato con Batista, ma ci sono tutti i presupposti per far bene. Siamo una bella squadra, competitiva, che ha dell'ottimo potenziale. A livello individuale ci sono giocatori molto forti e io sono qui per aiutarli. In tutte le squadre in cui ho giocato, ho sempre portato qualcosa di positivo. Ho sempre dato il massimo, con uno spirito competitivo, ed è questo che mi mancava in Belgio; ciò che mi ha spinto a tornare in Italia. Domani, contro Pesaro, sarà una partita molto dura, dobbiamo affrontarla nel modo giusto sin dall'inizio. Nella gara contro il Padova ho visto la squadra con molta grinta anche se il finale non è stato quello desiderato, potevamo chiuderla prima. Dobbiamo cominciare a far punti fuori casa, sono punti importanti per la classifica. Fanno la differenza.”

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer