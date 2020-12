Le leghe sportive al Governo: "Servono azioni concrete" Il comitato 4.0: "La Capitale d'Italia ha recentemente perso la Virtus Roma"

Nuova lettera indirizzata al ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e al ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, da parte dei presidenti delle leghe sportive unite nel comitato 4.0: "Illustre Ministro Spadafora, Illustre Ministro Gualtieri, torniamo a scriverVi perché abbiamo avuto evidenza dei primi casi di crac delle società sportive, continuiamo a tamponare situazioni di difficoltà e a raccogliere decine di avvisaglie di fallimento dietro l’angolo. - si legge nella lettera - La capitale d’Italia ha recentemente perso la Virtus Roma, la sua storica squadra di basket. Nel calcio della Serie C si sta facendo di tutto per salvare i club e tra le leghe che compongono il Comitato 4.0 quotidianamente si raccoglie il grido di aiuto delle società. Società che portano avanti i campionati e che per farlo debbono rispettare i protocolli sanitari, i quali prevedono costi notevoli, sostenuti dai club di tasca propria, con l’acquisto di tamponi e la sanificazione degli ambienti. Società che non hanno oramai da tempo immemore alcun incasso".

La richiesta di azioni concrete: "Pur consapevoli della mole di lavoro straordinario al quale siete sottoposti da mesi, siamo davvero rammaricati nel constatare che al 16 dicembre 2020 il decreto non è stato emanato. Dalle squadre raccogliamo segnali di malumore, con sponsorizzazioni che non sono andate a buon fine in attesa di avere chiarimenti normativi. Su questo aspetto, la soluzione che vi abbiamo proposto e che tutt’oggi ravvediamo, alla luce di come è andata, è una estensione della norma al 2021 con un ampliamento delle risorse disponibili".