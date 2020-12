Bagatini: "Con Matera per il bis, non fermiamoci" Il centrale difensivo della Sandro Abate ha parlato alla vigilia della sfida con la CMB

Dopo la vittoria sulla Meta Catania, con il risultato finale di 5-4, è di nuovo campionato per la Sandro Abate. Secondo appuntamento casalingo consecutivo. Con la Signor Prestito CMB Matera calcio d’inizio alle 20.

La compagine allenata dal tecnico Nitti è reduce dalla vittoria contro il Real San Giuseppe, match terminato 8-5, che ha permesso ai rossoblù di salire a quota 12 punti in classifica, all'ottavo posto.

Stesso discorso anche per la Sandro Abate. I 3 punti conquistati contro la compagine etnea hanno issato i verdeazzurri a 17 punti, al quinto posto in graduatoria.

A introdurre la gara valida per la dodicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal ci ha pensato il centrale difensivo Antonio Bagatini: “Contro la Meta Catania era una gara molto difficile, ma il nostro obiettivo era quello di vincere. Pensiamo già alla sfida di domani contro il Matera e il nostro scopo è lo stesso. Sarà una guerra. Ci sono giocatori con molta esperienza. Con Batista, durante gli allenamenti, abbiamo sistemato alcuni errori che abbiamo commesso precedentemente, ma ora siamo più competitivi di prima. Il pensiero sia della società, sia di noi giocatori è quello di ottenere risultati positivi per stare più in alto in classifica".