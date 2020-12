Sandro Abate, testa alla Cybertel Aniene La gara è in programma domani al PalaToLive. Start alle 20

Reduce dalle due vittorie consecutive ottenute al PalaDelMauro, la Sandro Abate si appresta ad affrontare l'ultimo match dell'anno. Scatta il conto alla rovescia per la gara contro la Cybertel Aniene, valida per la tredicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. L'appuntamento è domani al PalaToLive, con fischio d'inizio alle 20.

Quinti in classifica con 20 punti, i ragazzi allenati da mister Batista andranno a caccia del terzo risultato utile in vista delle Final Eight. Per questa stagione è stato rimodulato il criterio di qualificazione a fronte dell'emergenza Covid.

Come ufficializzato dalla Divisione Calcio a Cinque, ad assicurarsi la qualificazione, di diritto, saranno le squadre posizionate al primo e al secondo posto in classifica. Per quanto riguarda le restanti 12 squadre, dovranno affrontarsi in un turno a eliminazione diretta da disputarsi in gara unica e da cui emergeranno le altre 6 vincenti.

La Cybertel Aniene, invece, è attualmente undicesima in graduatoria, in zona playout, con 8 punti, ma con due gare in meno rispetto agli irpini. Il quintetto allenato da mister Micheli è a secco da tre gare. L'ultima sconfitta è stata rimediata sul parquet della Meta Catania: gara terminata con il risultato finale di 5-3.