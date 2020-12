Goleada Sandro Abate, battuta l’Aniene 1-5 I verdeazzurri chiudono il girone di andata con 23 punti

La Sandro Abate espugna il PalaToLive. Termina sul risultato di 1-5 la gara contro la Cybertel Aniene, valida per la tredicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Il quintetto allenato da mister Batista chiude il 2020 con un’importante vittoria, la terza consecutiva, che permette ai verdeazzurri di terminare il girone di andata con 23 punti.

Primo tempo – Prima frazione di gioco che vive di fiammate improvvise per entrambe le compagini. La Cybertel Aniene sfiora il vantaggio con una gran giocata di Cabeza, che colpisce la traversa e non arriva sulla ribattuta. Dopo poco arriva anche la seconda occasione per i gialloneri. A sfiorare la rete è Anas, ma il tiro si stampa nuovamente sulla traversa. La Sandro Abate, quando il cronometro segna 11 minuti e 25, riesce a trovare il gol del vantaggio con Crema, che segna su calcio di punizione, assegnata ai verdeazzurri per tocco di mano di Battistoni. Compagini negli spogliatoi sul parziale di 0-1.

Secondo tempo – Dopo pochi secondi dall’inizio della seconda frazione di gioco, arriva il raddoppio per i verdeazzurri. A realizzare il momentaneo 0-2 Fantecele con un diagonale. È black out per i locali, che subiscono due reti a pochi secondi l’una dall’altra. A segnare il terzo gol per gli irpini è Bagatini, il quarto è invece opera di Jonas, che segna la prima rete in maglia verdeazzurra. Prova a rientrare in partita la Cybertel Aniene, che approfitta dell’espulsione di Marco Ercolessi e riesce ad accorciare le distanze con Raubo. Gli ospiti non si lasciano intimorire e allungano ancora le distanze con Bagatini. Alla sirena finale è 1-5.

Il tabellino.

Cybertel Aniene – Sandro Abate Avellino 1-5

Marcatori: pt 11’25” Crema; st 0’37” Fantecele, 10’08” Bagatini, 10’28” Jonas, 12’04” Raubo, 13’18” Bagatini.

Cybertel Aniene: Tondi, Anas, Battistoni, Pilloni, Cabeça, Raubo, Schininà, Taloni, Biscossi, Pezzin, De Filippis, Mariano. All. Micheli.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Ercolessi, Lombardi, De Luca, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo, Dalcin, Vitiello. All. Batista.

Note: Ammoniti: Crema, Anas, Raubo, Ercolessi, Dalcin. Espulsi: Ercolessi (somma di ammonizioni).

Arbitri: Federico Beggio (Padova), Luigi Alessi (Taurianova) Crono: Alessandro Ribaudo (Roma 2).