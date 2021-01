A&S - Sandro Abate, Batista: "Crediamo nel colpo" Il tecnico brasiliano: "Non ci saranno Crema ed Ercolessi, ma vogliamo stupire"

Giro di boa in Serie A, riscatto d'obbligo per la Sandro Abate, che domani scenderà in campo, per la prima del girone di ritorno, contro l'Acqua&Sapone. Il match è in programma alle 20, al PalaRigoPiano. Nella gara di andata, il quintetto allenato da mister Lopez fu sconfitto dal quintetto abruzzese con il risultato finale di 2-6. A determinare il risultato, il poker di Gui e le reti di Mammarella, Coco, Dalcin e autorete di Murilo. La Sandro Abate arriva alla gara, valida per la quattordicesima di campionato, con 23 punti, a fronte dei 31 incamerati dell'Acqua&sapone, attuale capolista, con un match in meno rispetto ai verdeazzurri. Gli irpini sono reduci dalla vittoria consecutiva, maturata contro la Cybertel Aniene (1-5). La formazione allenata da Fausto Scarpitti ha, invece, chiuso il 2020 con la vittoria sulla Meta Catania, con il finale di 7-3.

A introdurre il match, sponda irpina, ci ha pensato il tecnico Marcelo Batista: "Domani contro l'Acqua&Sapone sarà una partita complicata. Loro sono a 31 punti in classifica con una gara in meno rispetto a noi. Con la squadra abbiamo lavorato in modo da andar lì e riuscire a conquistare la vittoria. I ragazzi stanno bene sia atleticamente, sia psicologicamente. Ci sono dei margini di miglioramento, ma abbiamo tante cose ancora su cui migliorare. Una squadra che si trova nelle parti alte della classifica non può permettersi di subire tutti questi gol. Contro la Cybertel Aniene i ragazzi si sono espressi bene sul campo, ma per qualche minuto abbiamo sofferto. Per la gara di domani non ci saranno Crema ed Ercolessi, sono cose che possono succedere, ma sono sicuro che tutti gli altri daranno il 100 per cento. Il bilancio è positivo, ma non bisogna abbassare la guardia. Ogni partita in questo campionato è insidiosa. Con lavoro e sacrificio possiamo puntare in alto."