Sandro Abate, obiettivo riscatto contro la Came Dosson Un rientro, un'assenza e un dubbio per Batista in vista del prossimo match

Voleva cancellare il pesante k.o. all'esordio stagionale in massima Serie con un'impresa, ma dopo il 6-2 a Salsomaggiore, l'Acqua&Sapone si è ripetuta contro la Sandro Abate, imponendole un'altra dura battuta d'arresto con il finale di 5-1. Doppietta di Lukaian; reti di Dudu, Fetic, Rafinha e Nicolodi. Al PalaRigoPiano, contro la capolista, è maturata così la quinta sconfitta in campionato dei verdeazzurri, a fronte dei due pareggi e sette vittorie. L'imperativo è rialzarsi. Non c'è tempo per riposare, che è già tempo di preparasi per affrontare la quattordicesima giornata. Il quintetto allenato da Marcelo Batista scenderà in campo sabato, sul parquet casalingo del PalaDelMauro, contro la Came Dosson. La compagine trevigiana ha soli due punti in più rispetto agli irpini (25) e, come l' Acqua&Sapone, deve recuperare una partita. All'orizzonte un'altra partita per provare a riscattarsi nel secondo round nel torneo di Serie A (all'andata finì 5-2). Il tecnico Batista non potrà contare su Marco Ercolessi, che deve osservare ancora una giornata di squalifica. Torna a disposizione, invece, Manoel Crema. Buone notizie per capitan Abate, che nella gara contro l'Acqua&Sapone è uscito dopo pochi secondi dal fischio d'inizio a causa di una botta al ginocchio.