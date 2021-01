Sandro Abate - Came Dosson, Batista: "Sarà un'altra battaglia" Il tecnico verdeazzurro ha presentato la sfida di domani al PalaDelMauro. Start alle 16

Vigilia della quattordicesima giornata nel campionato di Serie A per la Sandro Abate, che domani, con fischio d'inizio alle 16, affronterà sul parquet casalingo la Came Dosson. Gli irpini sono reduci dalla battuta d'arresto contro l'Acqua&Sapone (5-1), fermi a 23 punti in classifica, solo due in meno rispetto alla compagine trevigiana. A introdurre il match, il tecnico dei verdeazzurri Marcelo Batista: "La Came Dosson è una squadra con un allenatore che conosce molto bene la categoria. Come dico sempre, ogni squadra ha un suo punto debole e noi dobbiamo essere bravi ad individuarlo. Anche questa gara sarà una battaglia, i ragazzi dovranno fare dei sacrifici. Il calcio a 5 di oggi non è come quello di una volta, ora sono tutti giocatori universali. Dobbiamo guardare partita dopo partita, abbiamo tutto un girone davanti per poter conquistare risultati positivi e arrivare più in alto possibile in classifica. Ogni giocatore deve dare il massimo. Kakà? Forse a volte si sente sotto pressione, ma è un giocatore abituato. Sono sicuro che tornerà a segnare e, come lui, anche tutti gli altri. Raffaele Vitiello ha subito un brutto infortunio ed è per questo che arriverà Casassa. Non possiamo giocare solo con Thiago Perez. Una società come la Sandro Abate non può non curare questa situazione."