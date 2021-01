Boxe: ecco il programma dei Campionati Italiani Assoluti L'evento si terrà al Del Mauro di Avellino dal 26 al 31 gennaio

Avellino ospiterà dal 26 al 31 gennaio l'edizione dei Campionati Italiani Assoluti Maschili e Femminili. L'evento, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato in collaborazione con la ASD New Boxe Avellino e la ASD Pugilistica Cardamone - C.R. Campania, avrà luogo in quel del Pala Del Mauro, Via Capozzi 13 – Avellino (AV). La kermesse, attesissima dopo il rinvio dello scorso anno, vedrà al via 137 uomini e 58 donne che sarà interamente trasmessa in streaming sul canale Ufficiale Youtube della FPI - FPIOfficialChannel

La Federazione Pugilistica Italiana ha comunicato anche il programma ufficiale:

26 gennaio: Ottavi - Maschile

27 gennaio: Quarti - Maschile

28 Gennaio Quarti - Femminile

29 gennaio: Semifinali - Maschile

30 gennaio: Semifinali - Femminile

31 gennaio: Finali - Maschile e Femminile