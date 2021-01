Saviatesta indigesta alla Sandro Abate, irpini ko (5-3) Al PalaNeolù arriva il sesto ko in campionato per gli uomini di Batista

Battuta d’arresto per la Sandro Abate. Dopo il pareggio casalingo contro la Came Dosson (5-5), gli irpini cadono al PalaNeolù contro la Saviatesta Mantova con il risultato finale di 5-3, nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno nel campionato di Serie A di futsal. I verdeazzurri restano a quota 24 punti in classifica, subendo la sesta sconfitta in campionato.

Primo tempo - Pressing costante dei locali e la Sandro Abate risulta molto passiva. La prima occasione per la Saviatesta arriva dopo pochi secondi con Petrov che calcia, ma il portiere degli irpini Thiago Perez fa buona guardia. Al 6’33” gli ospiti si portano in vantaggio con un’azione molto veloce tra Kakà e Jonas: la prima rete del match è firmata proprio da Pinto Junior. Buona parte del primo tempo scorre con il costante possesso di Mantova: il primo time-out viene chiamato da mister Batista a 6’20” dal termine del primo tempo. La Sandro Abate non riesce a ripartire e subisce la rete del pareggio: a trovare nuovamente la parità per la squadra lombarda è Titon. Prosegue la sofferenza del quintetto irpino, che va sotto di un gol a soli 26 secondi dal duplice fischio. Hrkac firma il 2-1.

Secondo tempo – Ritmi blandi nei primi minuti. Alta intensità anche nella ripresa per i biancorossi. Dopo vari tentativi, i locali aumentano il vantaggio con Ganzetti, che porta il risultato sul momentaneo 3-1. Prima occasione per la Sandro Abate: Ercolessi batte una punizione dal limite, ma il tiro è troppo alto. Al 7’43” arriva anche il 4-1 della Saviatesta. Questa volta ci pensa Bueno, servito su sponda da Suton. A 9 minuti dal triplice fischio, la Sandro Abate comincia ad accelerare e riesce a trovare la rete nuovamente con Jonas, su scarico di Kakà. Buona fase per gli irpini, a cui viene assegnato un tiro libero (bonus falli esaurito per i padroni di casa). Kakà non sbaglia e accorcia le distanze per il quintetto di mister Batista. La Sandro Abate alza il baricentro e opta per il portiere di movimento con Dalcin, ma è troppo tardi. Kakà perde la sfera in un contrasto e Titon trova la rete del definitivo 5-3.

Il tabellino.

Saviatesta Mantova – Sandro Abate Avellino 5-3.

Marcatori: pt 6’33” Jonas, 17’36” Titon, 19’34” Hrkac; st 5’20” Ganzetti, 7’43” Bueno, 14’46” Jonas, 15’21” t.l. Kakà , 19’53” Titon.

Saviatesta Mantova: Savolainen, Danicic, Bueno, Titon, Petrov, B. Gumeniuk, Suton, O. Gumeniuk, Marchetti, Hrkac, Gaspar, Micheletto, Ganzetti, Solosi. All. Rondelli.

Sandro Abate Avellino: Perez, Ercolessi, Fantecele, Abate, Dalcin, Lombardi, Zeloni, De Luca, Bagatini, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo. All. Batista.

Note: Ammoniti: Danicic, Savolainen, Hrkac, Suton, Dalcin.

Arbitri: Gianfranco Marangi (Brindisi), Giovanni Zannola (Ostia Lido). Crono: Simone Spadola (Lovere).