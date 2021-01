Basket, tutti i tornei sono di preminente interesse nazionale Serie C maschile e Serie B femminile sembrano destinate alla ripartenza quanto prima

Dopo la decisione di garantire lo start solo alla Serie A, A2 e B maschile e alla Serie A1 e A2 femminile, il basket italiano ha deciso di aggiornare la lista dei campionati. "Alla luce dell’ultimo DPCM, la Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver inviato al CONI una nuova lista aggiornata delle categorie di preminente interesse nazionale. Sono stati qualificati in tal modo tutti i Campionati Seniores e tutti i Campionati Giovanili di pallacanestro e di 3X3 di ogni ordine e grado con esclusione del Minibasket, che non può essere qualificato come di preminente interesse nazionale in quanto considerato attività non agonistica e quindi non soggetta a visita di idoneità medico sportiva", ecco la nota ufficiale della Federbasket che apre al via degli altri tornei.

"Il Comitato Regionale Campania comunica alle società che nei prossimi giorni saranno pubblicati i nuovi protocolli federali elaborati con le Autorità responsabili dell'emergenza sanitaria. Per quanto riguarda l'eventuale ripresa dei campionati senior (C Gold e Silver, B femminile) e giovanili, si attendono le delibere relative. Nell'attesa di conoscere le nuove disposizioni invitiamo tutte le società a mantenere un comportamento responsabile, in osservanza delle disposizioni vigenti e del nuovo DPCM": ieri, con questo comunicato, la FIP Campania anticipava il cambio di prospettiva con la C maschile e la B femminile in pole per la ripartenza.