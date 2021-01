Sandro Abate, una pausa per ritrovarsi Dopo il rinvio del derby con la Feldi Eboli, tempo di riflessione in casa verdeazzurra

Dopo il rinvio a data da destinarsi del derby con la Feldi Eboli in seguito della positività di due tesserati appartenenti al “gruppo squadra” salernitano e, complice anche la sosta, la Sandro Abate ha la possibilità di analizzare e correggere gli errori che ne stanno limitando il rendimento. I verdeazzurri sono reduci dal k.o. contro la Saviatesta Mantova (5-3), match in cui sono state rimarcate delle difficoltà, soprattutto a livello psicologico. Il quintetto di mister Batista deve sicuramente lavorare sui cali di concentrazione che, nonostante la capacità di reagire, a volte non bastano per rimettere in piedi le partite e riuscire a portare a casa i 3 punti o evitare battute d'arresto. A livello individuale, c'è Jonas Pinto a rappresentare la garanzia che tutti si attendevano. Arrivato lo scorso dicembre in seguito all'infortunio di Villava, sta crescendo gradualmente e la doppietta contro Mantova è indicativa in tal senso. Kakà, che non trovava il gol dalla gara contro la Syn-Bios Petrarca, realizzando un tiro libero. La Sandro Abate ha bisogno dei suoi gol. Rientrato anche Marco Ercolessi, che ha dovuto osservare due giornate di squalifica. Contro la compagine lombarda la sua presenza si è fatta sentire. Dopo la sosta sarà il momento del derby con il Real San Giuseppe, guidato dall'ex verdeazzurro Molitierno. La compagine campana è in piena zona playout, ma con quattro partite ancora da recuperare.