Sandro Abate, orgoglio Nicolodi. Vola in Nazionale Il laterale è tra i 19 convocati del c.t. Bellarte. Fuori Fantecele

Orgoglio a tinte verde...azzurre. La Sandro Abate gongola per la convocazione tra i 19 scelti dal c.t. dell'Italia, Massimiliano Bellarte, in vista delle qualificazioni agli Europei 2022, di Douglas Nicolodi. I numeri e le prestazioni del laterale italo-brasiliano hanno convinto anche l’allenatore della Nazionale italiana. Nicolodi, arrivato nel quintetto irpino lo scorso luglio, rientra tra i primi quattro nella classifica marcatori della Sandro Abate, con otto reti. Prima di lui Kakà, Fantecele e Dalcin, tutti e tre a quota 9. Il calcettista, classe ’88, ha giocato, finora 10 partite, dimostrando le sue qualità fin dal suo esordio con il club irpino nel match contro il Real San Giuseppe, in cui ha contribuito con un gol al risultato finale di 4-2. La sua performance è risultata decisiva anche nella gara contro la Meta Catania (autore di una doppietta che ha portato alla conquista dei 3 punti) e contro la Signor Prestito CMB Matera, con la rete della vittoria. Con la maglia della rappresentativa tricolore dovrà affrontare le prime due sfide, in programma il 28 gennaio e il 2 febbraio, rispettivamente contro il Montenegro e la Finlandia. Escluso, invece, Andrè Fantecele, che era stato chiamato al raduno di Coverciano.

I convocati.

Portieri: Stefano Mammarella (A&S Futsal), Raffaele Lo Conte (CDM Genova), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson).

Giocatori di movimento: Eduardo Alano (A&S Futsal), Murilo Ferreira (A&S Futsal), Angelo Schininà (Aniene); Simone Achilli (Olimpus Roma), Attilio Arillo (FF Napoli), Paolo Cesaroni (CMB), Matteo Esposito (Lido di Ostia), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Alex Merlim (Sporting Lisbona), Gabriel Motta (Lido di Ostia), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Douglas Nicolodi (Sandro Abate); Gui Gaio (A&S Futsal), Marcelo Padilha (Italservice Pesaro), Arlan Pablo Viera (Came Dosson).

Staff – Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte; Segretario: Fabrizio Del Principe; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Protocol Compliance Officer: Giulio Massi; Preparatore atletico: Gianluca Briotti; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medico: Nicola Pucci; Medical Liaison Officer: Sebastiano Porcino; Fisioterapisti: Vittorio Lo Senno e Diego Falanga.