Jonas: "La Sandro Abate ha dimostrato maturità" Il laterale dei verdeazzurri: "Abbiamo raccolto i frutti del lavoro. Ora non fermiamoci"

Real San Giuseppe – Sandro Abate 1-5, il commento del laterale Jonas Pinto Junior: “La squadra ha dimostrato maturità, abbiamo giocato bene. Loro erano in difficoltà fisica e hanno risentito nella seconda frazione di gioco. Noi abbiamo fatto la nostra parte e questi tre punti li meritiamo. L’ultima gara contro la Saviatesta Mantova eravamo in sei. In queste tre settimane abbiamo lavorato, sotto il punto di vista fisico e tecnico, ed abbiamo recuperato i ragazzi che erano un po’ acciaccati. Martedì affronteremo la Todis Lido di Ostia, sarà un’altra partita importante. È una squadra giovane, corrono tanto. Dobbiamo essere concentrati e affrontare al meglio la partita.”