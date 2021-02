Batista: "Avanti tutta e guai a sottovalutare Genova" Domani (ore 15,30) trasferta ligure per la Sandro Abate. Fuori Nicolodi, squalificato

La Sandro Abate non vuole fermarsi. Domani, alle 15,30, trasferta a Genova per i verdeazzurri, a caccia della terza vittoria consecutiva nella gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Al Palsport di Campo Ligure, Abate e compagni saranno impegnati nella sfida al fanalino di coda del campionato. Venti punti dividono le squadre in classifica, ma guai a sottovalutare i prossimi avversari di turno, reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali contro la Meta Catania (4-2). Dopo la vittoria con la Todis Lido di Ostia (6-2) è il momento di tornare in campo. A presentare il match, alla vigilia della partita, ci ha pensato il tecnico della Sandro Abate, Marcelo Batista: “Ci aspetta un incontro insidioso. Genova farà di tutto per colpirci nei nostri punti deboli. Non dobbiamo guardare la classifica. Per il momento siamo sesti, ma dobbiamo salire ancora e rientrare tra le prime quattro. Dobbiamo guardare partita dopo partita. Questa è la terza in sette giorni e ce ne saranno altre due la prossima settimana, martedì contro la Feldi Eboli e sabato prossimo contro la Colormax Pescara. Nicoldi sarà fuori per squalifica. La sosta ci è servita sotto il punto di vista atletico, abbiamo ricaricato le batterie. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro, ma ora dobbiamo gestirlo bene. Ci sono partite ravvicinate e non si può fare molto, ma è un problema che riguarda tutte le squadre, non solo la Sandro Abate. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma ora dobbiamo guardare la gara di domani.”