Sandro Abate, conto alla rovescia per il derby contro la Feldi La gara è in programma domani al PalaDelMauro. Fischio d'inizio alle 20

È nuovamente aria di derby in casa Sandro Abate. Dopo la vittoria di sabato contro la CDM Futsal Genova (1-2), per i verdeazzurri è già tempo di tornare in campo per il recupero contro la Feldi Eboli. La gara, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, è in programma domani al PalaDelMauro. Start alle 20 per gli irpini, che sono nel bel mezzo di un tour de force e reduci da tre vittorie consecutive, con la voglia di confermare l'ottimo periodo di forma. La Feldi Eboli arriva al derby di domani dopo il pareggio contro la Came Dosson (5-5), utile per la quota 24 punti, l'ottava posizione e con la gara contro la Meta Catania da recuperare. Gli irpini, invece, quarti con 33 punti. Nella gara d'andata, il derby terminò con il risultato finale di 4-4, per effetto della tripletta di Kakà e la rete di Villalva; Tres, Romano, Luizinho e Moura per la Feldi Eboli. Douglas Nicolodi, che ha scontato la squalifica, torna nuovamente a disposizione di mister Batista. Rebus sui naturalizzati italiani che saranno schierati per questo turno. Saranno pienamente disponibili anche Jonas e Thiago Perez, usciti acciaccati dalla sfida contro il Genova, e capitan Abate, non convocato nell'ultimo match a causa di un risentimento muscolare prima della partenza per il PalaSport di Campo Ligure. Andrè Fantecele resta in diffida. Sarà doppio turno casalingo per la Sandro Abate: sabato arriverà la Colormax Pescara.