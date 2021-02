Batista: "Ora non dobbiamo più fermarci, occhio a Pescara" Il tecnico della Sandro Abate: "In Serie A non esistono partite facili, Genova lo insegna"

Scatta il conto alla rovescia per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate affronterà, domani, la Colormax Pescara, sul parquet del PalaDelMauro, con fischio d'inizio alle 16. Il quintetto verdeazzurro è reduce dalla vittoria nel recupero contro la Feldi Eboli (3-2), valsa il terzo posto in classifica, a quota 36 punti, a +2 dalla Came Dosson. Il quintetto di mister Palusci, invece, è alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza. Nella gara di andata, gli irpini pagarono cara la sconfitta (6-2) contro la compagine abruzzese, che costò l'esonero a Fabián López. Un motivo in più per scendere in campo col coltello tra i denti e dare continuità alle quattro vittorie consecutive.

A presentare il match, in conferenza stampa, il tecnico Marcelo Batista: “Durante la sosta abbiamo fatto un gran lavoro. Abbiamo aggiustato la parte atletica e qualcosa a livello di difesa e ciò è stato il presupposto per le quattro vittorie consecutive. Faccio i miei complimenti alla squadra, ci sono margini di miglioramento, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. In questa Serie A non ci sono partite facili, basta pensare che contro la CDM Futsal Genova, ultima in classifica, abbiamo vinto a 40 secondi dalla fine. È stata una partita complicata. La Colormax Pescara è una grande squadra, alla ricerca di punti, e noi dobbiamo cercare di indovinare questo match. Abbiamo l'obiettivo di salire in classifica. Contro la Feldi Eboli è stata la quarta partita in dieci giorni, i ragazzi stanno bene, magari si comincia ad avvertire un po' di stanchezza, ma vale anche per le altre squadre. È un bel campionato e noi siamo sulla giusta strada. Mancano ancora altre 6 partite alla fine della regular season, poi penseremo al turno di qualificazione alle Final Eight contro l'Aniene."