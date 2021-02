La Sandro Abate cala il poker, Eboli ko 3-2 Quarta vittoria consecutiva e terzo posto in classifica per i verdeazzurri

La Sandro Abate non si ferma più. I verdeazzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva facendo il pieno di vittorie nei derby del girone di ritorno: battuta la Feldi Eboli nel recupero della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Al PalaDelMauro finisce 3-2. Gli irpini salgono al terzo posto in classifica, a quota 36 punti, mente il quintetto di Riquer resta ottavo a quota 27.

Primo tempo - Ritmi subito alti, con opportunità su ambo i fronti. Sergio Romano è il più pericoloso sponda ebolitana, ma Thiago Perez si fa trovare pronto. Capitan Abate e Dalcin sfiorano il vantaggio per la Sandro Abate. Maledice, invece, il palo esterno Kakà, servito da Nicolodi. La risposta della Feldi Eboli porta la firma di Moura, che impegna Thiago Perez col mancino. A 12 minuti e 30 dalla fine della prima frazione di gioco, il risultato è inchiodato sullo 0-0. Kakà e Romano alimentano il botta e risposta senza la gioia del gol. A rompere gli equilibri è Crema, con un tap-in. Il raddoppio non tarda ad arrivare. È Douglas Nicolodi, da posizione defilata, a sorprendere Dal Cin. Poi, altro palo di Kakà. Si va al riposo sul 2-0.

Secondo tempo – Si riparte e un autogol di Bagatini su corner di Grello riapre la contesa. Rientra in partita la compagine salernitana, ma i verdeazzurri ristabiliscono le distanze con Nicolodi a 10 minuti e 48 secondi dalla fine del match. La Sandro Abate prova a chiudere i conti, Riquer tenta il tutto per tutto con Patias portiere di movimento. Il pivot, a un minuto dal triplice fischio finale, con una semi-rovesciata, colpisce il palo interno. Può, però, esultare Luizinho, che accende le speranze della Feldi Eboli. Il finale è concitato, ma il risultato non cambia. Finisce 3-2.

Sandro Abate Avellino – Feldi Eboli 3-2

Marcatori: pt 8’ Crema, 14’13” Nicolodi; st 2’15” aut. Bagatini, 10’28” Nicolodi, 19’28” Luizinho.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Nicolodi, Ercolessi, Lombardi, Silano, Abate, Kakà, Rizzo, Iandolo, Dalcin, Vitiello. All. Batista.

Feldi Eboli: Dal Cin, Romano, Patias, Grello, Luizinho, Moura, Caruso, Dani Chino, Tres, Caponigro, Vitale, Glielmi, Pasculli. All. Riquer.

Note: Ammoniti: Rizzo (dalla panchina), Bagatini, Caponigro, Nicolodi, Romano, Caruso.

Arbitri: Lorenzo di Guilmi (Vasto), Saverio Carone (Bari). Crono: Andrea Battista (Campobasso).