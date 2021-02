Sandro Abate, testa alla Syn-Bios Petrarca La gara è in programma sabato al PalaEste. Inizio alle 19

Scatta il conto alla rovescia per Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate, match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A di futsal. Al PalaEste sarà calcio d'inizio alle 19. I verdeazzurri sono reduci dalla battuta d'arresto contro la Colormax Pescara (5-6), la prima sul parquet del PalaDelMauro, mentre il quintetto di Luca Giampaolo arriva alla gara dopo il ko contro la Meta Catania (6-2). Per il Padova dell'ex irpino Victor Mello, quella contro la compagine etnea è stata la seconda sconfitta consecutiva. Gli irpini, tornati al quarto posto in graduatoria con 36 punti dopo il sorpasso della Came Dosson (40), dovranno tentare di invertire nuovamente la rotta e tornare al trend positivo, interrotto dalla sconfitta contro la squadra abruzzese. La Syn-Bios Petrarca, invece, è al sesto posto a quota 31, con la gara contro il Real San Giuseppe ancora da recuperare. Nella gara di andata, i verdeazzurri furono beffati a due secondi dal suono della campana conquistando solamente un punto: la gara terminò sul risultato finale di 2-2 per effetto delle reti di Kakà, Crema, Alba e Fornari su rigore.