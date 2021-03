Sandro Abate, esilio forzato ad Ariano Irpino PalaDelMauro senza luce, salta la conferenza di presentazione di Dancic e la squadra emigra

Secondo “trasloco” nel 2021 per la Sandro Abate, ma questa volta è per causa di forza maggiore. Gli irpini, a causa della mancanza di energia elettrica al PalaDelMauro, hanno svolto la consueta seduta di allenamento al PalaCardito di Ariano Irpino e faranno lo stesso nella giornata di domani. A determinare il disagio è il mancato versamento di arretrati dovuti dell'Enel, relativi a un periodo precedente all'arrivo dei verdeazzurri nell'impianto sportivo cittadino, di cui dovrà ora farsi carico l'amministrazione comunale. Penalizzate dalla vicissitudine anche la Scandone e il Basket Club Irpinia. Tornando a guardare in casa calcio a 5, è stata annullata per questo motivo anche la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Ante Danicic. E così la sosta per la Nazionale diventa provvidenziale dato che Abate e compagni torneranno in campo solo sabato 13 marzo, in occasione della gara contro la capolista Italservice Pesaro (fischio d'inizio alle 16).