Bolletta non saldata, il PalaDelMauro torna al buio C'è un match in programma nel weekend, l'esordio casalingo del Basket Club Irpinia

Non è la prima volta (era già accaduto nel dicembre del 2019). Il PalaDelMauro si ritrova di nuovo senza l'energia elettrica. Le squadre che si allenano nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari e che sul parquet dell'impianto sportivo cittadino disputano le gare casalinghe si ritrovano al buio. Come accaduto poco più di un anno fa, toccherà all'amministrazione comunale farsi carico della risoluzione del problema nel minor tempo possibile e indirizzare la questione verso l'esito positivo.

L'Enel ha determinato il distacco della corrente elettrica a causa di arretrati non ancora versati. La Scandone si allena nella fascia diurna e sabato sarà impegnata in trasferta a Cassino. La Sandro Abate, impegnata nella massima serie di calcio a cinque, ha rinviato alla prossima settimana la presentazione di Ante Danicic e affronterà solo sabato 13 l'Italservice Pesaro. Domenica è in programma, invece, l'esordio del Basket Club Irpinia nel campionato di Serie C Gold, pronto alla ripartenza dopo lo stop di un anno causa covid. È a rischio la prima sfida interna della stagione e si ragiona sull'inversione del campo con la Vis Reggio Calabria.