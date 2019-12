Scandone, buio PalaDelMauro: lupi alla Palestra Comunale Corrente elettrica staccata all'impianto sportivo e domenica è in programma Avellino-Matera

Dalla pioggia sul parquet, che causò il rinvio di Avellino-Corato, passando per il forte freddo avvertito nelle ultime settimane con il riscaldamento fuori uso, al buio. Bolletta non saldata e al PalaDelMauro è stata disattivata anche l'energia elettrica. Ieri, la seduta di inizio settimana è saltata a causa dell'ordinanza di non accedere all'impianto per lo sciame sismico avvertito in più ripresa anche nel capoluogo. Poi, la definizione di un nuovo caso del Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro".

La Scandone riprenderà la preparazione a pochi metri di distanza. Sarà il campo da gioco della Palestra Comunale dello Stadio Partenio-Lombardi a garantire le sedute di allenamento per i ragazzi di coach Gianluca De Gennaro fino a quando non ci sarà il ripristino dell'energia elettrica. La Palestra Comunale ospita già le gare dell'Atripalda Volleyball e altre squadre di pallacanestro della città.

Entro venerdì, a 48 ore dalla gara con Matera, in programma domenica (palla a due alle 18), dovrà risolversi il caso. Per il Basket Club Irpinia, che gioca le gare casalinghe di Serie C Gold nella struttura di contrada Zoccolari, il problema non è immediato. È da poco iniziata la sosta natalizia del torneo e, nel weekend dell'11 e 12 gennaio, la squadra del presidente Carmine Cardillo sarà di scena in trasferta.

Foto: pagina ufficiale Facebook Atripalda Volleyball