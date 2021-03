Sandro Abate manda ko l'Aniene e si qualifica alle Final Eight Lo spareggio termina sul finale di 4-1 al PalaDelMauro

La Sandro Abate stacca il pass per le Final Eight di Coppa Italia mettendo ko la Cybertel Aniene. Al PalaDelMauro, risultato finale di 4-1. A raggiungere all’RDS Stadium di Rimini l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone, già qualificate di diritto, sono la Signor Prestito CMB Matera e la Feldi Eboli, che hanno avuto la meglio rispettivamente contro la Meta Catania (3-4) e la Saviatesta Mantova (5-0). In giornata si completerà il tabellone delle qualificate alla kermesse che si disputerà dal 19 al 25 aprile.

Primo tempo - La Sandro Abate scende in campo con il piede pigiato sull’acceleratore e sblocca subito il match: dopo un minuto è Bagatini a segnare la rete del vantaggio servito da Jonas Pinto Junior. Prima frazione di gioco ad alta intensità, ma i verdeazzurri vogliono aumentare il vantaggio e ci riescono grazie al gol di Andrè Fantecele. Dopo 9 minuti e 20 secondi, il risultato è sul 2-0. Gli irpini non vogliono accontentarsi e creano un’altra occasione che viene, però, sprecata da Marco Ercolessi: l’universale divora la rete del 3-0 lanciando la sfera poco sopra la traversa della porta vuota. Gli ospiti provano a reagire creando varie occasioni che però non riescono a concretizzare. Il primo tempo termina sul parziale di 2-0.

Secondo tempo - Gli ospiti creano di più all’inizio della seconda frazione di gioco, ma non riescono ad accorciare le distanze. La Sandro Abate non si perde d’animo e segna anche la terza rete del match, che porta la firma di Kakà. Nemmeno il tempo di festeggiare il gol, che i padroni di casa devono fare a meno di Andrè Fantecele, squalificato quando il cronometro segna 9 minuti e 30 secondi. Dopo 20 secondi dall’espulsione del laterale, la Cybertel Aniene riesce a rientrare in partita con la rete di Cabeça. A cinque minuti dal termine, gli ospiti schierano Schininà nel ruolo di portiere di movimento, ma la Sandro Abate non si ferma e segna il decisivo 4-1 con Manoel Crema.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Cybertel Aniene 4-1.

Marcatori: pt 1’ Bagatini, 9’20” Fantecele; st 7’15” Kakà, 9’50” Cabeça, 17’30” Crema.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Vitiello, Ercolessi, Lombardi, Silano, De Luca, Jonas, Kakà, Rizzo, Dalcin. All.: Batista.

Cybertel Aniene: Mariano, Anas, Schininà, Abdala, Cabeça, De Filippis, Daniel, Raubo, Taloni, Battistoni, Pilloni, Biscossi, Pezzin, Taliercio. All.: Micheli.

Note: Espulsi: Fantecele. Ammoniti: Bagatini, Ercolessi.

Arbitri: Nicola Acquafredda (Molfetta), Angelo Galante (Ancona). Crono: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia).