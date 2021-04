Sandro Abate, pari beffa a Matera: 2-2 I verdeazzurri difendono il quinto posto dall'assalto dei lucani: la vittoria sfuma in extremis

Seconda trasferta e secondo pari di fila per la Sandro Abate. Dopo l’1-1 contro la Meta Catania, finisce 2-2 con la Signor Prestito CMB Matera. Mandata in archivio la gara valida per la venticinquesima e penultima giornata nel campionato di Serie A, la Sandro Abate resta quinta in classifica, a quota 38 punti (+3 sugli odierni dirimpettai, sconfitti all’andata col finale di 4-3; +5 su Catania e Eboli, che, però, hanno due partite in meno) in attesa del derby tra Came Dosson e Syn-Bios Petrarca, in programma domani alle 19. Se Padova, ora a -1, dovesse vincere chiuderebbe, ovviamente, i giochi per la quarta posizione. Tornando al match di stasera, mister Nitti ha dovuto fare a meno del capocannoniere Wilde: il pivot, in secondo nella classifica marcatori, con 28 reti, ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio a un polpaccio.

Primo tempo – Ritmi di gioco fin da subito elevati. Iniziano bene i padroni di casa. Fallo di Crema è punizione per i lucani: Neto ci prova, ma Thiago Perez abbassa la saracinesca. Rispondono gli ospiti con una grande giocata sull’asse Bagatini-Jonas, ma Weber risponde “presente”. Sale ancora l’intensità e la Sandro Abate si rende pericolosa in più di una circostanza. Poi, ancora un’opportunità per Matera, che con Santos si divora la rete del vantaggio. Continua a regnare l’equilibrio. Si va al riposo a reti inviolate.

Secondo tempo – La gara si sblocca quando il cronometro segna 3 minuti e 40 secondi: tocco di mano di Garrido, calcio di rigore per la Sandro Abate. Sul dischetto va Kakà, che non la sbaglia. Ancora occasioni da ambo i lati per il resto del secondo tempo, ma al 16’ e 40’’ i padroni di casa rientrano in partita ristabilendo la parità: è Santos a firmare l’1-1. Il botta e risposta continua. A 1 minuto e 43 secondi dalla fine, la Sandro Abate si porta nuovamente in vantaggio con Dalcin. Là Signor Prestito CMB opta per Cesaroni nel ruolo di portiere di movimento e proprio Cesaroni riesce a fissare il risultato sul 2-2 finale.

Il tabellino.

Signor Prestito CMB Matera – Sandro Abate Avellino 2-2

Marcatori: st 3’40 Kakà (rig.), 16’40” Santos, 18’20” Dalcin, 19’ Cesaroni.

Signor Prestito CMB Matera: Weber, Neto, Well, Santos, Cesaroni, Garrido, Pulvirenti, Perrucci, Ramon, Arvonio, Bizjak, Romagnoli, Strippoli, Nucera. All. Nitti.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Jonas, Kakà, Ercolessi, Silano, Zeloni, Lombardi, De Luca, Fantecele, Rizzo, Iandolo, Dalcin. All. Batista.

Note: Ammoniti: Bagatini, Ramon, Pulvirenti, Garrido, Bizjak, Neto, Kakà

Arbitri: Luca Petrillo (Catanzaro), Vincenzo Cannistrà (Catanzaro). Crono: Luca Michele De Candia (Molfetta).