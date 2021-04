Batista: "Niente scuse, la Coppa Italia è stata una delusione" Il tecnico della Sandro Abate: "Dobbiamo reagire per la società, nei playoff tutto può succedere"

Il sogno della Coppa Italia è durato l'arco di un pomeriggio e la Sandro Abate non può far altro che voltare pagina. Con la sconfitta subita ieri contro la Feldi Eboli (2-0), all’RDS Stadium di Rimini, i verdeazzurri sono stati eliminati ai quarti di finale kermesse tricolore. A determinare il risultato, le reti di Tres e Patias nella seconda frazione di gioco. Ora per gli irpini è testa all’ultima giornata di regular season e, successivamente, ai playoff. Abate e compagni sfideranno sabato la Cybertel Aniene, al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16. Terzo confronto dell’anno tra le compagini: vittoria dei verdeazzurri sia nella giornata d’andata in campionato (1-5), sia nel turno preliminare di Coppa Italia (4-1). E sarà ancora “sfida” contro la Feldi Eboli per il piazzamento in classifica in ottica playoff. Il quintetto di Riquer deve recuperare il match contro la CDM Futsal Genova e giocare l’ultima di regular season contro la Colormax Pescara. Dopo il silenzio stampa osservato dalla Sandro Abate, come forma di protesta nei confronti della Divisione Calcio a 5, per il cambio delle linee organizzative per la scelte delle teste di serie per le Final Eight, in esclusiva ad Ottopagine.it, il mister dei verdeazzurri, Marcelo Batista ha tracciato un bilancio sul recente passato e il prossimo futuro: “È normale che ci sia delusione per la sconfitta di ieri contro la Feldi Eboli, volevamo andare avanti in questa Coppa Italia. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo avuto qualche occasione anche noi con Crema. Nella seconda frazione di gioco ci sono stati alcuni errori e da quando abbiamo subito il primo gol siamo calati. Non eravamo nel nostro miglior momento, con Fantecele squalificato, Jonas con problemi fisici. Anche Nicolodi già da 20 giorni aveva un serio problema e ho dovuto farlo scendere in campo per qualche minuto. Ma non ci sono scuse. Sabato dobbiamo affrontare la Cybertel Aniene, pensare al nostro cammino. La Feldi Eboli ha due partite abbordabili, devono recuperare la gara contro la CDM Futsal Genova e giocare l’ultima di campionato contro la Colormax Pescara, che è già retrocessa. Se loro vincono questi scontri finiscono al quinto posto e noi al sesto. In chiave playoff, poi, dovremmo affrontare la Came Dosson. In alternativa ci sarebbe il Padova. Sono comunque due squadre di alto livello, in questo campionato sono tutte partite difficili. Ora voltiamo pagina e guardiamo avanti, da lunedì iniziamo ad allenarci per affrontare sabato la Cybertel Aniene. I playoff? Sono tosti, come per tutti. È un anno particolare, dobbiamo stare attenti. La Came Dosson è una buona squadra, sarebbe una partita molto aperta. È difficile il pronostico. Noi, intanto, speriamo di recuperare qualche giocatore, ieri per fortuna o sfortuna non dovevo mettere nessuno in tribuna. La Sandro Abate al completo è più forte, dobbiamo fare tutto il possibile in questo finale di stagione. Lo dobbiamo alla società che è migliorata tantissimo a livello organizzativo, come struttura. Ora tocca a noi professionisti. Dopo la sconfitta di ieri è normale ci sia rammarico. Sapevamo fosse difficile, potevamo fare diversamente, magari anche con un pizzico di fortuna in più. Complimenti alla Feldi Eboli. Ora non abbiamo molto tempo, bisogna guardare avanti nello sport come nella vita. Testa ad Aniene".