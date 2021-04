Crema: "Peccato per la Coppa Italia, testa ai playoff" Il laterale offensivo: "Chi vorremmo affrontare? Non conta, serve concentrarci sul presente"

Mandata in archivio la delusione per la Coppa Italia, la Sandro Abate si appresta a chiudere la regular season in campionato. Ultimo appuntamento domani per definire la griglia dei playoff. I verdeazzurri ospiteranno al PalaDelMauro la Cybertel Aniene, con fischio d'inizio alle 18. Contro i laziali gli irpini, in questa stagione, hanno avuto la meglio sia nella gara d'andata (1-5), sia nel turno preliminare di Coppa Italia (4-1).

Dopo le dichiarazioni di mister Batista, parola al laterale offensivo Manoel Crema: “Siamo dispiaciuti per com'è finita, per noi, la Coppa Italia. Volevamo far bene, regalare ai tifosi e alla società almeno la semifinale. Non è andata così, ora ci concentriamo sui playoff che sono ormai alle porte. Dobbiamo scendere in campo con la testa e riscattarci. Il sesto posto non è ancora consolidato, il quinto posto non è ancora perso. Le possibili avversarie potrebbero essere la Came Dosson, la Syn-Bios Petrarca o la Feldi Eboli. Al di là di chi sfideremo, sappiamo che sarà difficile. Daremo il nostro meglio, lotteremo fino alla fine. Non pensiamo al passato, solo al presente”.