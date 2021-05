Pinnato: ASD Sparta, 7 podi e pass per i campionati italiani Vittorie e piazzamenti per i tesserati della società di Mirabella Eclano

Altro weekend di successi per l'ASD Sparta al Gran Prix di Nuoto Pinnato all'Elysium di Agropoli. La società eclanese ha firmato una nuova prova d'orgoglio con 7 podi e qualificazioni per i prossimi campionati italiani. Amato Palmieri ha conquistato la medaglia d'oro nella prova Master 30 specialità 50PN e 50NP. Vittoria anche per il promettente Erasmo Carbone nella specialità 100NP. Medaglie d'argento per Tecla Antignani e Ilaria D'Ambrosio nella 50PN e per Maria Di Italia nella 50NP. Andrea Di Talia ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità 50NP. L'ASD Sparta fa festa per la conferma ad alti livelli. Grande soddisfazione per il tecnico della società di Mirabella Eclano, Fabio Carbone, candidato alle elezioni per la carica di presidente provinciale FIPSAS di Nuoto Pinnato, in programma il prossimo 15 maggio.