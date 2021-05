Cuore Sandro Abate: Came Dosson ko, si va a gara 3 I verdeazzurri battono 2-1 i veneti, semifinale scudetto a un passo

Con una prova d’orgoglio la Sandro Abate batte la Came Dosson nel ritorno dei quarti di finale dei playoff scudetto: si va alla “bella”. Dopo la sconfitta subita nella gara di andata (8-5), i verdeazzurri gettano il cuore oltre l’ostacolo: 2-1 al PalaDelMauro. Reti di Dalcin ed Ercolessi; Japa Vieira a bersaglio per gli ospiti.

Primo tempo – La Sandro Abate parte con il piede pigiato sull’acceleratore, la Came Dosson pressa alto. La prima vera occasione arriva dopo circa sette minuti di gioco con Ugherani, servito da Dener, che arriva al tiro: Thiago Perez cala la saracinesca. Gli uomini di Rocha si rendono pericolosi con frequenza, ma è la Sandro Abate a rompere l’equilibrio: quando il cronometro segna 14 minuti e 45 secondi assist di Crema per Dalcin, che segna l’1-0. Veemente la reazione della Came Dosson, che, però, non punge. La Sandro Abate, invece, è cinica. A un minuto dalla fine del primo tempo Dalcin tenta il tiro e Ercolessi ribadisce in rete la respinta di Pierangelo. Ugherani portiere di movimento, la Sandro Abate sfiora anche la terza rete con Dalcin: palo. Si va al riposo sul 2-0.

Secondo tempo – La Sandro Abate torna in campo concentrata e copre bene tutti gli spazi, i veneti riescono ad accorciare le distanze solo a 6 minuti e 28 secondi dal triplice fischio finale: sigillo di Japa Vieira. Il risultato è temporaneamente sul 2-1. Mister Rocha sceglie Thiago Grippi come portiere di movimento per gli ultimi 5 minuti di gioco. Thiago Perez sale in cattedra con una serie di miracoli. Tripudio Sandro Abate. Non è finita. Lunedì, gara tre in casa della Came: vittoria d’obbligo per completare l’impresa e volare in semifinale contro una tra Acqua&Sapone e Meta Catania (abruzzesi a una vittoria dalla qualificazione dopo gara uno, in corso gara due).

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Came Dosson 2-1

Marcatori: pt 14’45” Dalcin, 19’ Ercolessi; st 14’ Japa Vieira.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Nicolodi, Fantecele, Abate, Ercolessi, Lombardi, Crema, Jonas, Rizzo, Testa, Iandolo, Dalcin, Vitiello. All. Batista.

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Thiago Grippi, Japa Vieira, Schiochet, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Bertoni, Espindola, Ronzani, Ditano. All. Rocha.

Note: Ammoniti: Belsito, Fantecele, Espindola.

Arbitri: Giovanni Zannola (Ostia Lido), Andrea Saggese (Rovereto), Nicola Maria Manzione (Salerno). Crono: Emilio Romano (Nola).