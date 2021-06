ASD Sparta, 10 medaglie d'oro al campionato regionale di Nuoto Pinnato Altra super prova di squadra per il team eclanese all'Elysium di Agropoli

Prestazione di squadra per l'ASD Sparta al campionato regionale di Nuoto Pinnato, tenuto all'Elysium di Agropoli nella giornata di ieri. Prova di forza con dieci medaglie d'oro, due d'argento e una di bronzo per il team eclanese. Il master 30, Amato Palmieri, ha conquistato il titolo regionale e con il record italiano nella specialità 50 apnea. Medesimo percorso per Erasmo Carbone nelle specialità 100NP e 200NP e per Kristian Cappuccio nelle specialità 50PN e 100PN. Gradino più alto del podio, con il titolo di campione regionale, anche per Tecla Antignani (200PN), Marilena Di Salvatore (100PN) e i fratelli Andrea e Maria Di Talia, rispettivamente nei 200NP e nei 100NP). Giovanni Rossetti ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità 100NP. I risultati garantiscono massima soddisfazione al tecnico dell'ASD Sparta e neo-presidente provinciale FIPSAS (Sezione Nuoto Pinnato Attività Subacquee), Fabio Carbone.