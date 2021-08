Avellino al quadrato, colpo della Sandro Abate Il club verdeazzurro ha ingaggiato il fuoriclasse argentino: "Pronto a dare tutto"

Colpo in casa Sandro Abate. Il club verdeazzurro ha ufficializzato l’acquisto del difensore Luciano Andres Avellino. L’argentino è reduce dall’esperienza con la maglia del Jimbee Cartagena, con cui ha realizzato 5 reti in 31 presenze. Classe ’88, nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 ha militato in Serie A nell’Acqua&Sapone totalizzando 26 gol in 68 gare giocate. Il difensore indosserà la maglia numero 19. “È bellissimo poter vestire la maglia della Sandro Abate, è un club che ha voglia di vincere. Sono molto ambizioso, voglio esultare con i compagni e i nostri tifosi e regalare vittorie alla nostra gente. Arrivo in una città stupenda, passionale, che ama lo sport a tutti i livelli. Il mio nome dice tutto. Sono davvero felice di tornare a giocare nel campionato italiano, la stagione sarà affascinante, con molte squadre costruite per vincere. Non vedo l'ora di abbracciare i nostri tifosi e difendere i nostri colori. Forza Sandro Abate, Forza Avellino!" ha dichiarato Avellino.